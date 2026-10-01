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Renato Zero compie gli anni, l’annuncio di un nuovo progetto: “Mi sono regalato un’altra perla”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Renato Zero ha spento ieri, mercoledì 30 settembre, 76 candeline. Il cantautore in occasione del suo compleanno ha condiviso sui social un video per ringraziare i fan per i messaggi ricevuti e per fare, soprattutto, un grande annuncio: l’arrivo di un nuovo progetto.  

 

 

“Gli anni passano e i dischi crescono. Per il mio compleanno mi sono regalato un’altra perla di una collana che vedrà la luce il prossimo Natale”, dice Zero in un video girato in uno studio di registrazione. “Un omaggio ai miei illustri maestri. I vostri auguri? Mi sono giunti, puntuali e fragranti… Grazie ancora di esistere e di avermi costantemente stimolato a fare sempre meglio! Il vostro irriducibile Renato!”, conclude il cantautore.  

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