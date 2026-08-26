Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Regionali, La Russa “Schifani-bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
1 minuto di lettura

RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Schifani è un ottimo presidente della Regione. La regola è che un buon presidente della Regione sia il candidato della volta successiva”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a margine della prima giornata di Etna Forum in merito alla possibile ricandidatura in Sicilia di Renato Schifani. “Naturalmente questo non dipende nè da me nè solo dal presidente – ha proseguito -. Dipende dai partiti, dalle forze politiche che lo sostengono. Ma io, se devo esprimere un giudizio, dico che è un buon presidente della Regione e che nella normalità un presidente della Regione, se decide di riproporre la sua candidatura, normalmente è ricandidato. Io appoggio il centrodestra, sempre e comunque”, ha aggiunto.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Un successo la giornata “Assoraider” di fratellanza, giochi e festa dedicata ai ragazzi e bambini con disabilità

22 Luglio 2018

Italia e ripescaggio Mondiali, Iran parteciperà: la conferma di Infantino

10 Maggio 2026

Crisi carburanti, Salvini: “Ue continua a dormire e ci blocca sugli aiuti”

22 Aprile 2026

Logistica, Gualtieri (Asstra): “Risorse per investimenti e gestione servizi”

13 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno