Record di vendite per Kia in Europa nel 2023

(Adnkronos) – Secondo gli ultimi dati diffusi dalla European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) Kia ha messo a segno nel 2023, in Europa, la migliore performance di vendite di sempre con 572.297 unità. L’incremento in percentuale rispetto all’anno precedente è stato del 5,4% con la quota di mercato in Europa rimasta saldamente al 4,5%. I veicoli elettrificati, compresi quelli dotati di propulsione ibrida, ibrida plug-in, nonché i veicoli elettrici, hanno conquistato il ragguardevole risultato di 217.145 unità vendute, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente e rappresentando il 37,9% delle vendite totali del 2023. La vettura trainante risulta essere sempre la Kia Sportage con 165.354 unità immatricolate si è rivelato il modello più apprezzato del brand in Europa. La gamma Ceed ha venduto 87.246 unità e il crossover Niro si è classificato terzo con 73.582 unità vendute. Le vendite a livello globale hanno fatto registrare un aumento del 6,3% rispetto allo scorso anno. Per il 2024 Kia si è posta l’obiettivo complessivo di vendita di 3,2 milioni di veicoli. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)