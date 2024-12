Re Carlo, un altro membro della Famiglia Reale pronto a rivelare segreti come ha fatto Harry: “Un dramma per i Reali”

Un altro membro della Famiglia Reale segue le orme di Harry ed è pronto a rivelare i segreti, preoccupazione per Re Carlo

La Famiglia Reale Inglese si appresta a vivere un Natale di speranza e rinascita dopo un anno segnato da sfide notevoli, tra cui la doppia diagnosi di tumore che ha colpito il sovrano, Re Carlo III, e la nuora Kate Middleton. La convalescenza del monarca e della Principessa del Galles sembra aver riportato una certa serenità all’interno della Corona, con i membri della monarchia pronti a riunirsi nella tradizionale cornice di Sandrigham per le celebrazioni natalizie.

Tuttavia, nonostante l’apparente calma, nuvole oscure si addensano all’orizzonte per Re Carlo III. Dall’altra parte dell’Atlantico, Harry e Meghan Markle mantengono le distanze dalla Famiglia Reale Inglese e non mancano di far parlare di sé con dichiarazioni che hanno più volte scosso le fondamenta della monarchia. Ma è dall’interno dell’Inghilterra che potrebbe arrivare la prossima tempesta mediatica: il Duca di York, Andrea d’Inghilterra.

Andrea, nuovo libro in arrivo?

Il fratello minore del sovrano è al centro delle attenzioni per alcune indiscrezioni secondo cui sarebbe intenzionato a pubblicare un’autobiografia in cui svelerebbe dettagli intimi e segreti sulla vita all’interno della Casa Reale Inglese. Questo gesto ricorda da vicino quanto già fatto dal Duca di Sussex con la sua partecipazione a interviste ad alto impatto mediatico e la pubblicazione del libro “Spare“.

Andrea d’Inghilterra si trova da tempo in una situazione complicata riguardante l’assegnazione della Royal Lodge, residenza ufficiale che occupa nonostante le richieste ripetute del fratello maggiore di lasciarla. Le difficoltà economiche legate alla gestione dell’imponente villa sono ben note; tuttavia, ciò che spinge il Duca verso la decisione di scrivere un libro potrebbe essere anche il desiderio di vendetta nei confronti del sovrano.

Nonostante queste voci insistenti sul possibile terremoto editoriale causato da Andrea d’Inghilterra, fonti vicine al Duca suggeriscono una fedeltà incrollabile alla Corona. Richard Eden ha dichiarato al Daily Mail che sia Andrea sia l’ex moglie Sarah Ferguson hanno sempre mantenuto una posizione rispettosa nei confronti dell’istituzione reale.

Anche Andrew Lownie ha espresso dubbi sulla realizzazione effettiva dell’autobiografia del Duca di York. Secondo Lownie, Andrea è consapevole delle possibili ripercussioni su figlie e famiglia reale; inoltre preferirebbe evitare ulteriormente l’esposizione mediatica.

Sarah Ferguson stessa potrebbe essere coinvolta in future pubblicazioni riguardanti la famiglia reale inglese; tuttavia molte fonti ritengono improbabile che decida mai di rivelare i segreti appresi durante gli anni trascorsi all’interno della monarchia. La sua capacità di navigare nel mondo pubblico senza mai danneggiare l’immagine della Corona testimonia una strategia ben ponderata da parte dei reali inglesi nel mantenere buoni rapporti con figure chiave come lei.

La possibilità quindi che emergano nuove rivelazioni scottanti sulla Famiglia Reale Inglese tiene banco nelle discussioni degli esperti e appassionati dei reali britannici. Tuttavia resta chiaro come ogni mossa all’interno o ai margini della Corona sia calcolata con estrema cautela per preservarne immagine ed equilibri interni.