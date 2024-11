Re Carlo taglia i fondi, ora è scontro totale nella Famiglia Reale: “Nemmeno si parlano”

Scontro aperto nella Famiglia Reale dopo la decisione di Re Carlo di tagliare nettamente i fondi a disposizione: cosa sta accadendo.

La famiglia reale britannica è nuovamente al centro dell’attenzione mediatica, non solo per le vicende che riguardano i principi Harry e William ma anche per una faida meno conosciuta che vede protagonisti il re Carlo III e il principe Andrea.

Quest’ultimo, fratello minore del sovrano, è da tempo oggetto di controversie a causa delle sue relazioni con figure discutibili come Jeffrey Epstein. La situazione ha raggiunto un punto critico quasi due anni fa quando Carlo ha iniziato a esercitare pressioni su Andrea affinché ridimensionasse il suo stile di vita e si trasferisse al Frogmore Cottage, senza tuttavia ottenere successo.

Re Carlo e lo scontro con il fratello Andrea

Le accuse di cattiva condotta legate all’amicizia del principe Andrea con Epstein hanno gettato una lunga ombra sulla sua figura pubblica. Stephen Bates, ex corrispondente reale, ha sottolineato come la frequentazione di Andrea con Epstein lo abbia reso “una mina vagante” agli occhi della famiglia reale e dell’opinione pubblica, la reputazione del Duca di York ne ha sofferto enormemente.

La tensione tra i due fratelli Windsor è ulteriormente aumentata quando re Carlo III ha preso la decisione drastica di interrompere l’indennità annuale destinata ad Andrea e i fondi per la sua scorta personale. Questa mossa segna un punto di non ritorno nelle relazioni tra il Re e il Duca di York; secondo quanto riportato dal Times, i due non si parlano più. La decisione riflette non solo una presa di posizione morale da parte del sovrano ma anche un tentativo di distanziare ulteriormente la monarchia dalle controversie legate ad Andrea.

Nonostante le pressioni subite, il principe Andrea sembra determinato a mantenere il suo stile di vita attuale. Residente al Royal Lodge dal 2003 grazie a un contratto d’affitto della durata di 75 anni – proprietà che fu della Regina Madre – si trova ora a dover fronteggiare da solo i costi significativi legati alla manutenzione della residenza. Secondo quanto riportato da Robert Hardman nella sua biografia aggiornata su re Carlo, l’ostinazione del Duca nel voler rimanere al Royal Lodge avrebbe “guastato” ulteriormente i rapporti all’interno della famiglia Windsor.

Il futuro del principe Andrea appare incerto sotto molti aspetti. Sebbene sostenga di aver trovato “altre fonti di reddito” che gli permetterebbero di rimanere al Royal Lodge senza gravare sulle finanze reali, resta da vedere se riuscirà effettivamente a mantenere tale promessa nel lungo termine. Una fonte anonima citata dal Daily Mail suggerisce che la pazienza del Re nei suoi confronti potrebbe non essere infinita; ciò lascia presagire possibili ulteriori sviluppi in questa saga familiare già complessa.