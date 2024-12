Re Carlo, la delusione del Sovrano: una parte della Famiglia Reale corre da Harry

Si continua a parlare della Royal Family. Re Carlo sembra deluso: una parte della Famiglia Reale corre da Harry.

La questione Harry continua a essere un nodo cruciale per Re Carlo. L’ultimo capitolo di questa saga familiare si svolge sullo sfondo di una nuova serie Netflix dedicata alla vita del Principe Harry e di sua moglie Meghan Markle. La produzione, che promette uno sguardo intimo sulla coppia e il loro rapporto con la Famiglia Reale, sembra non risparmiare dettagli imbarazzanti per il Palazzo.

Il documentario mette in luce una dinamica interessante tra i due coniugi: Meghan appare dominante, prendendo le redini della narrazione e relegando Harry a un ruolo quasi secondario. Questa rappresentazione conferma le voci che circolavano da tempo sui rapporti di forza all’interno della coppia, con Meghan vista come la mente strategica dietro la loro decisione di allontanarsi dalla vita reale britannica.

Harry continua a dividere la famiglia reale

Harry, figlio prediletto della Principessa Diana e del Principe Carlo, ha compiuto scelte radicali per amore della sua famiglia. Ha abbandonato i suoi doveri reali e si è trasferito negli Stati Uniti, adottando uno stile di vita completamente diverso da quello a cui era abituato. Nonostante disponga ancora delle sue rendite personali e dell’eredità ricevuta dalla bisnonna, il documentario suggerisce che sia Meghan a dirigere lo spettacolo.

Gli esperti hanno analizzato il linguaggio del corpo dei due nel corso delle apparizioni pubbliche mostrate nella serie. Judi James ha evidenziato come Meghan assuma un comportamento regale mentre Harry sembra ritirarsi in un ruolo più passivo. Mentre queste dinamiche interne emergono al pubblico grazie alla piattaforma streaming, all’interno della Famiglia Reale si registrano movimenti significativi in vista delle festività natalizie. Il Principe William ha lasciato intendere ambiguità riguardo ai suoi piani per il Natale; lui e Kate potrebbero non partecipare al tradizionale pranzo a Sandringham.

Harry e Meghan trascorreranno le festività nella loro residenza californiana insieme ai figli e alla madre di lei, Doria Ragland. Tuttavia, l’elemento sorpresa è rappresentato da Eugenia di York che sta considerando l’idea di ridurre le sue vacanze natalizie in Inghilterra per volare negli USA dal cugino Harry.

Questa decisione potrebbe creare ulteriori tensioni all’interno della Famiglia Reale britannica. Re Carlo si trova così davanti a una situazione delicata: mentre cerca di mantenere unita la famiglia durante le festività natalizie – accogliendo persino Thomas Parker Bowles su richiesta di Camilla – deve fare i conti con l’evidente distacco emotivo tra lui stesso ed alcuni membri chiave del clan Windsor.

La vicenda mette in evidenza non solo le fratture personali tra i membri della famiglia ma anche come queste influenzino direttamente l’immagine pubblica dell’Istituzione Monarchica agli occhi dei cittadini britannici ed internazionali. La serie Netflix su Harry e Meghan diventa così non solo uno strumento narrativo personale ma anche un catalizzatore capace di modificare equilibri secolari all’interno dell’aristocrazia inglese.