Re Carlo, la decisione choc poco prima di Natale: ora cambierà tutto

Decisione importante e forte da parte di Re Carlo III in un momento importante del periodo prenatalizio della famiglia reale

La scelta nella Royal Family arriva pochissimi giorni prima del Natale, un riflesso delle sfide più ampie che la monarchia britannica affronta nell’era moderna. Ma cosa sta accadendo alla corte di Re Carlo III?

Il pranzo prenatalizio della famiglia reale a Buckingham Palace, un evento che tradizionalmente riunisce i membri più anziani e allargati della famiglia reale britannica, quest’anno vedrà l’assenza di una figura notevole: il Duca di York, principe Andrea. La decisione arriva in un momento di crescente controversia riguardante i suoi legami con l’imprenditore cinese Yang Tengbo, accusato di essere una “spia” e recentemente al centro di un’udienza presso l’Alta corte.

Il Principe Andrea e il sostegno di Sarah e le figlie

Questa situazione ha portato il principe Andrea a ritirarsi dall’evento dopo consultazioni con la sua ex moglie, Sarah, duchessa di York, con cui mantiene un rapporto di stretta amicizia. La scelta di non partecipare al pranzo di giovedì, considerato un momento di unione familiare più che un evento ufficiale, segna un ulteriore passo indietro del duca dalle pubbliche apparizioni in seguito alle polemiche.

Il legame tra il principe Andrea e Yang Tengbo è stato messo sotto i riflettori durante un’udienza presso l’Alta corte, dove è stato rivelato che Yang, nonostante le accuse di spionaggio e il divieto di ingresso nel Regno Unito, era stato un intimo confidente del duca. Yang, socio fondatore del ramo cinese dell’iniziativa Pitch@Palace del duca, ha avuto accesso a Buckingham Palace e ad altre residenze reali, suscitando preoccupazioni sulla natura delle loro interazioni.

Nonostante Yang abbia negato qualsiasi coinvolgimento in attività di spionaggio, affermando di non aver “fatto nulla di sbagliato o illegale”, il principe Andrea ha interrotto ogni contatto con lui non appena sono emerse le prime preoccupazioni. Questo ha sollevato interrogativi sulla capacità di giudizio del duca e sulla sicurezza delle informazioni sensibili.

La decisione del principe Andrea di ritirarsi dal pranzo natalizio riflette non solo le tensioni personali all’interno della famiglia reale ma anche la crescente pressione pubblica sui membri della monarchia di mantenere standard elevati di condotta e trasparenza. Fonti vicine a Buckingham Palace hanno rivelato che fino all’ultimo momento non era chiaro se il duca e la duchessa di York avrebbero partecipato all’evento, con i principali assistenti reali che speravano in una decisione del duca di “tenere la testa bassa”. Questo episodio sottolinea la delicata bilancia tra vita privata e doveri pubblici che i membri della famiglia reale devono navigare, specialmente in tempi di controversia.