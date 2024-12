Re Carlo infrange una storica regola del Natale Royals: il Sovrano sorprende tutti

Re Carlo infrange una storica regola del Natale Royals, sorprendendo tutti in questo Natale, dal discorso e non solo

Nel cuore delle tradizioni della famiglia reale britannica, il Natale a Sandringham si erge come un pilastro immutato, un momento di sacralità e continuità. Tuttavia, quest’anno ha visto un cambiamento significativo, un’eccezione alla regola che ha sorpreso osservatori e appassionati dei Royals.

Re Carlo ha preso una decisione che si discosta dalle convenzioni secolari, invitando i partner non sposati alle celebrazioni natalizie, un gesto che non solo infrange una tradizione ma segnala anche un’apertura verso una modernità inclusiva.

Un gesto di apertura e inclusione

Per anni, la regola non scritta ma ferreamente osservata era chiara: nessun partner non sposato poteva partecipare alle festività natalizie a Sandringham. Persone come Kate Middleton e Mike Tindall hanno dovuto attendere il matrimonio per essere inclusi. Tuttavia, già nel 2017 si era assistito a una prima eccezione con l’invito a Meghan Markle, preludio di un cambiamento che quest’anno ha trovato conferma nell’invito esteso a Samuel Chatto e Eleanor Ekserdjian.

Samuel Chatto, nipote della principessa Margaret e figlio di Lady Sarah Chatto e Daniel Chatto, è un artista della ceramica di talento con base nel West Sussex. La sua passione per l’arte e la creazione artistica lo ha portato a viaggiare fino in Giappone per affinare le sue abilità, e a immergersi nello studio dello yoga in India. La sua relazione con Eleanor Ekserdjian, ora riconosciuta ufficialmente attraverso l’invito a Sandringham, suggerisce non solo una rottura delle convenzioni ma anche l’accettazione e il riconoscimento delle evoluzioni personali all’interno della famiglia reale.

La presenza di Eleanor al fianco di Samuel durante le celebrazioni natalizie è stata interpretata da molti come un segnale di possibili sviluppi futuri nella loro relazione, con alcuni osservatori che prevedono un matrimonio reale nel nuovo anno. Questo gesto di Re Carlo non solo sottolinea una rottura con il passato ma dimostra anche una volontà di adattare le tradizioni alle realtà contemporanee, promuovendo un’atmosfera di inclusione e accettazione.