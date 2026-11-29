Re Carlo e Harry, l’incontro segreto a Balmoral: il faccia a faccia per ripartire

(Adnkronos) – Il principe Harry ha segretamente incontrato re Carlo per il primo faccia a faccia con il padre dal suo ritorno nel Regno Unito. Lo rivela oggi The Sun on Sunday, aggiungendo che Carlo ha invitato il figlio a trascorrere del tempo con lui a Balmoral, in Scozia, il mese scorso.

L’incontro tra è stato quindi solo tra padre e figlio, senza la regina Camilla, né la moglie di Harry Meghan e i figli, Archie e Lillibet, con i quali il principe è tornato la scorsa estate in patria dopo gli anni trascorsi negli Stati Uniti. Il tabloid britannico aggiunge che si ritiene che l’incontro a Balmoral- che sarebbe avvenuto il 17 ottobre scorso – sia solo il quarto di Harry con il padre da quando Carlo è stato incoronato, tre anni e mezzo fa.

Il Sun sottolinea che non è noto di cosa abbiano discusso Harry e il re durante il loro incontro segreto in Scozia, ma un insider afferma che “c’è il desiderio di mantenere buoni rapporti”. I portavoce del re e del principe Harry non hanno voluto rilasciare commenti.

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