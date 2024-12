Si avvicina il Natale e tra Re Carlo e Harry la rottura è totale: il gesto del sovrano spiazza i sudditi e l’opinione pubblica

La famiglia reale britannica si appresta a vivere un altro Natale segnato da tensioni e distanze. Il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato che trascorreranno le festività in California, lontani dalla tradizionale riunione di famiglia a Sandringham. Questa decisione non sorprende, data la nota frattura tra i Duchi di Sussex e il resto della famiglia reale. Tuttavia, ciò che ha colpito l’opinione pubblica è stata la mancata estensione dell’invito a Harry per partecipare all’incontro natalizio organizzato da Re Carlo.

Quest’anno, infatti, il sovrano sperava di riunire tutti i membri della famiglia reale per celebrare insieme le festività dopo un anno particolarmente difficile, segnato da battaglie personali per la salute sia del Re stesso che della Principessa Kate Middleton. La mancanza dell’invito ai Duchi di Sussex sottolinea ulteriormente il divario esistente tra loro e gli altri membri della famiglia reale.

Nonostante le difficoltà nei rapporti con suo padre Re Carlo e suo fratello William, Harry ha fatto ritorno nel Regno Unito più volte quest’anno. L’ultima volta che ha visto suo padre è stata a febbraio. Una fonte vicina al principe ha rivelato: “Niente renderebbe Harry più felice del poter riaccendere il legame con suo padre”. Questo desiderio sembra rimanere inascoltato nel contesto attuale.

I programmi di Harry per Natale

Invece di partecipare alle celebrazioni reali, Harry si sta preparando ad ospitare una sua speciale festa di Natale attraverso una videochiamata con i bambini sostenuti da Scotty’s Little Soldiers, un ente benefico dedicato ai giovani che hanno perso un genitore militare. Questo evento rappresenta un’altra apparizione solitaria per il Duca del Sussex, evidenziando ancora una volta la separazione non solo fisica ma anche nelle iniziative pubbliche dalla sua famiglia d’origine.

L’iniziativa natalizia di Harry riflette il suo impegno continuo verso cause benefiche ed è significativa soprattutto perché avviene in assenza di Meghan Markle. Negli ultimi tempi si è parlato molto dell’“approccio a doppio binario” adottato dai Sussex: mentre Harry si dedica alle sue attività filantropiche, Meghan concentra i suoi sforzi sui progetti imprenditoriali e sugli affari personali.

La scelta dei Duchi di Sussex di trascorrere le festività lontano dal Regno Unito non fa altro che confermare lo stato attuale delle loro relazioni con gli altri membri della famiglia reale. La mancata estensione dell’invito a Sandringham simboleggia una rottura ormai evidente e profonda tra Harry e la corona britannica.

Il gesto del sovrano nel non invitare esplicitamente suo figlio minore agli eventi natalizi reali spiazza molti sudditi che speravano in un possibile riavvicinamento durante le festività. Invece questo Natale sarà ancora una volta occasione di riflessione sul futuro delle relazioni all’interno della monarchia britannica.