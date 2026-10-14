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Rapporto CESVI, Nello Scavo (: “La guerra non è mai una cosa che non ci riguarda”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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“I conflitti non sono mai una storia semplice, si intrecciano affari, interessi e soprattutto ricadute sulle persone”. Così Nello Scavo, giornalista e inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al Rapporto CESVI sull’Indice Globale della Fame 2026, che richiama l’attenzione sul legame tra guerre, fame e cambiamento climatico. Dalla Somalia al Sud Sudan, Scavo denuncia il rischio di dimenticare le crisi umanitarie e mette in guardia sui tagli agli aiuti: “Milioni di persone si sposteranno semplicemente per trovare un rivolo d’acqua o qualcosa da mangiare”.

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