Ranucci, pm procede con richiesta estradizione Gomes Tavares

(Adnkronos) – La Procura di Roma va avanti nella richiesta di estradizione di Gomes Tavares, il cittadino camerunense latitante in Africa e ritenuto intermediario tra Valter Lavitola e la banda che ha materialmente eseguito l’attentato davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, nell’ottobre del 2025. I pm hanno posto alla Procura Generale una duplice richiesta di valutazione relativa al camerunense: da un lato l’estradizione e dall’altro l’internazionalizzazione, una scelta questa, che ha l’obiettivo di far valere l’atto di arresto anche in altri Paesi con l’emissione della ‘red note’.

Un passaggio necessario è la traduzione in francese degli atti, che la Procura sta completando, per poter poi inviare una rogatoria internazionale e formalizzare la richiesta di estradizione. I magistrati valutano inoltre gli strumenti di cooperazione internazionale per poter rintracciare Tavares anche nel caso in cui si trovi in un Paese diverso dal Camerun.

Il nome di Tavares è emerso più volte nelle dichiarazioni rese da Lavitola. Davanti al Riesame, l’ex editore ha affermato di assumersi la responsabilità dell’attentato e ha sostenuto che l’idea della bomba sarebbe partita proprio da Tavares, al quale aveva dato, secondo il suo racconto, un “mandato in bianco”.

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