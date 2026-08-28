Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ranucci, Milena Gabanelli: “Cambio alla conduzione? Lunga vita a Report”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La Rai ha scelto due nuovi conduttori per la trasmissione ‘Report’? “Lunga vita a ‘Report'”. Risponde così Milena Gabanelli, raggiunta al telefono dall’Adnkronos per un commento sulla nuova doppia conduzione di ‘Report’ scelta dalla Rai e annunciata nel pomeriggio di oggi, costituita dalla coppia Giulia Presutti – Daniele Piervincenzi. Una risposta semplice e laconica quella della conduttrice che lanciò la trasmissione nel 1997 e la condusse fino al 2016, prima che le succedesse Sigfrido Ranucci. Gabanelli non aggiunge null’altro sul cambio al timone del programma di inchiesta. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Hong Kong, Jimmy Lai a processo: si dichiara non colpevole

2 Gennaio 2024

Mondiali 2026, Canada e Svizzera in palio il primato del girone

23 Giugno 2026

Referendum, Balboni “Se vince il sì passo avanti verso lo Stato di diritto”

19 Marzo 2026

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd calano. Vannacci supera AVS

20 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno