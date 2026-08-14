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Ranucci, il legale: “Sempre tutelata indipendenza ‘Report’, sostituzione chiesta dalla politica paradosso morale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Agosto 2026
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(Adnkronos) – “Nella lunga audizione davanti al Comitato Etico della Rai Sigfrido Ranucci ha risposto in modo puntuale ed approfondito a tutte le domande rivolte, offrendo elementi fattuali che hanno fugato ogni possibile dubbio in ordine ad infondate e pretestuose ricostruzioni politiche e giornalistiche sul modo in cui in questi anni sono state svolte le inchieste ed è stata guidata la trasmissione”. Lo afferma Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in una nota affidata all’Adnkronos. Proprio ieri è stata consegnata all’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, la relazione del Comitato etico sul conduttore di ‘Report’ e tra i piani alti della Rai trapela un forte malcontento per il danno reputazionale che la vicenda sta arrecando all’immagine dell’azienda. 

“Come già in precedenti Audit conclusi con conferma della correttezza dell’operato di Report – dice il legale – Ranucci ha sempre difeso il valore dei giornalisti della redazione tutelandone autonomia ed indipendenza, ben consapevole di come il giornalismo di inchiesta esponga costantemente a critiche ed attacchi. Come quello che sta avvenendo adesso dove alla vittima (scomoda) di un grave attentato (che diventa pretesto) viene imputata la responsabilità di un danno all’immagine e ne viene chiesta dalla politica la sostituzione, un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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