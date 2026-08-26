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Ranucci diventa Ranuzzi sul canale Youtube di RaiPlay: si scatena l’ironia del web

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sul canale Youtube di RaiPlay (che conta oltre 6,6 milioni di iscritti) Ranucci diventa Ranuzzi scatenando l’ironia del web. È accaduto questa mattina, quando sulla piattaforma è stato caricato un servizio dedicato al caso giudiziario nato dopo l’attentato al giornalista – verificatosi lo scorso ottobre -, appena andato in onda ad ‘1mattina News’ su Rai1.  

Ma il titolo con cui è apparso sul canale Youtube di Raiplay è stato: “Caso Report, nuove ombre sull’inchiesta Ranuzzi – 1mattina News 26/08/2026”. Sotto il post del video, si sono subito scatenati commenti tra ironia e condanna: “Ranuzzi… se bonanotte”, ha scritto un utente. “Manco rileggono i titoli”, è l’amara considerazione di un altro. “Manco i titoli sapete scrivere mentre distruggete la reputazione di un giornalista scomodo. Fatele bene le campagne di delegittimazione di una vittima. Sennò che le fate a fare?”, l’accusa più pesante.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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