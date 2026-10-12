Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Rai, Giulia Presutti spostata alla redazione di ‘Mi manda Rai3’ dopo rinuncia a conduzione Report

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “La Direzione Approfondimento Rai ha comunicato al Cdr che la giornalista Giulia Presutti, vincitrice della selezione interna per giornalisti, viene spostata alla redazione di ‘Mi manda Rai Tre’ in vista delle future sfide editoriali dello storico titolo del servizio pubblico”. Così la Rai un una nota oggi, lunedì 12 ottobre. 

All’inizio di settembre, Presutti aveva maturato la decisione di rinunciare alla conduzione di Report, formalizzando il passo indietro con una mail al direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Xavi: “Infortunio di Malen? Non è grave, secondo me sta bene”

22 Settembre 2026

Malattie rare, Torracca (Apacs): “Stilata nuova roadmap in 7 azioni per la cura dell’Egpa”

10 Giugno 2026

M5S, Conte “Simbolo, nome e regole potranno essere discusse”

20 Agosto 2024

Caldo estremo, oggi 14 città in allerta massima. Da domani il Nord torna a respirare

19 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno