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Rai, Giulia Presutti spostata alla redazione di ‘Mi manda Rai3’ dopo rinuncia a conduzione Report
(Adnkronos) – “La Direzione Approfondimento Rai ha comunicato al Cdr che la giornalista Giulia Presutti, vincitrice della selezione interna per giornalisti, viene spostata alla redazione di ‘Mi manda Rai Tre’ in vista delle future sfide editoriali dello storico titolo del servizio pubblico”. Così la Rai un una nota oggi, lunedì 12 ottobre.
All’inizio di settembre, Presutti aveva maturato la decisione di rinunciare alla conduzione di Report, formalizzando il passo indietro con una mail al direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini.
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