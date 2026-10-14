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Ragazzo trovato morto nel bosco a Verona, fermato 50enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Un uomo di 50 anni, senza fissa dimora, è stato fermato martedì sera dalla polizia perché ritenuto il responsabile dell’omicidio di un 25enne italiano, anch’egli senza fissa dimora. Il delitto è avvenuto ieri mattina, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, nel bosco di via Gardesane, nel quartiere Borgo Milano.  

Dagli accertamenti svolti la vittima e l’autore avrebbero raggiunto insieme il luogo del delitto nelle prime ore di ieri e poi sarebbe scaturita una violenta lite riconducibile alla proprietà di modiche quantità di sostanze stupefacenti o a ragioni passionali.  

Il giovane, ritrovato vestito solo in parte, sarebbe deceduto verosimilmente per asfissia o arresto cardiocircolatorio, circostanze che saranno chiarite dall’autopsia disposta dalla Procura scaligera.  

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