‘Racchette in classe’, numeri record per la festa finale a Torino

(Adnkronos) – Un finale spettacolare, in Piemonte, collegato alle Nitto Atp Finals di Torino. Il progetto “Racchette in classe” ha trovato la sua apoteosi proprio alla vigilia dell’inizio del Torneo dei Maestri, con la giornata conclusiva che ha radunato al Pala Gianni Asti di Torino circa 1.800 ragazzi e ragazze entusiasti. Anche quest’anno i numeri sono da record: all’iniziativa hanno aderito 800 scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e sono stati coinvolti circa 110.000 studenti solo del Piemonte. Una vera festa per un’iniziativa nata 13 anni fa (era il 2014) e oggi capace di essere tra i pilastri della crescita dell’intero movimento. Il progetto “Racchette in Classe” è realizzato dalla Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) in collaborazione con la FITeT (Federazione Italiana Tennistavolo) e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con cui lo scorso maggio la Fitp ha siglato un protocollo d’intesa per rafforzare ancora di più le sinergie tra le parti.

Il progetto, che si avvale del prezioso supporto di Kinder Joy of Moving, partner ormai storico della Fitp, si propone l’obiettivo di diffondere tutte le discipline di racchetta (tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo) tra i giovani. Durante la giornata di chiusura al Pala Gianni Asti, si è tenuto un breve momento istituzionale con la partecipazione dell’Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo Libero della Città di Torino Domenico Carretta, della Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Piemonte Claudia Porchietto, del Consigliere Federale della Fitp Pierangelo Frigerio, del Presidente della Fitet Renato Di Napoli, della Presidente del Comitato Regionale Fitp Piemonte Manuela Savini, del Responsabile per l’Italia di Kinder Joy of Moving Massimo Castiglia, della testimonial del progetto Rita Grande e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Stefano Suraniti. Presente anche Lorenzo Politanò, giovane stella del wheelchair Italiano, protagonista di un 2026 da incorniciare: dopo partecipato agli Us Open, ha conquistato la qualificazione alle Wheelchair Tennis Junior Tour Finals, in programma a Fort Lauderdale, in Florida.

Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha dichiarato: “Racchette in Classe incarna una delle missioni principali della nostra Federazione: promuovere e diffondere la pratica sportiva, mettendola a disposizione del maggior numero possibile di persone, a partire dai più giovani. Il nostro compito non è soltanto quello di formare campioni e raggiungere grandi risultati agonistici, ma soprattutto quello di contribuire, attraverso lo sport, alla crescita delle nuove generazioni e al benessere della società. Portare le discipline di racchetta nelle scuole significa offrire a tanti bambini e ragazzi un’opportunità concreta di movimento, socializzazione e inclusione, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto, la condivisione e il senso di appartenenza. Significa anche avvicinare allo sport chi, altrimenti, potrebbe non avere la possibilità di praticarlo. Per la Fitp, la scuola rappresenta un interlocutore strategico e un luogo privilegiato in cui svolgere la propria funzione sociale. I risultati di questo progetto, che coinvolge ogni anno migliaia di istituti e un numero sempre crescente di giovani, ci confermano quanto sia importante continuare a investire in questa direzione. Desidero ringraziare Ferrero e Kinder Joy of Moving, partner storico della Federazione, per condividere con noi questa responsabilità e per sostenere un’iniziativa che mette al centro i bambini, il loro benessere e il loro futuro. E’ attraverso alleanze come questa che lo sport può diventare uno strumento sempre più efficace di crescita individuale e collettiva”.

Domenico Carretta, Assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Tempo Libero della Città di Torino, ha aggiunto: “Per noi la festa di ‘Racchette in Classe’ è un momento importantissimo perché rappresenta il taglio del nastro di una settimana incredibile. A Torino ci saranno tutti i più grandi campioni che siamo abituati a vedere solo in televisione. Campioni che, per il sesto anno consecutivo, ci faranno emozionare. Voi, ragazzi, dovete essere orgogliosi di poter vivere, in tutta la sua totalità, questa esperienza sportiva, che non è solo finalizzata a diventare professionisti nello sport, ma significa socialità e tutto quello che di positivo questa società può offrire. Partire da manifestazioni come questa per costruire un futuro migliore, dal vostro entusiasmo, dalla tenacia dei vostri genitori che vi accompagnano e continueranno a farlo anche quando scopriranno che magari non diventerete campioni. Ripartiamo dalla pazienza degli insegnanti a scuola, dei vostri coach e facciamo in modo che questa settimana sia davvero un trampolino di lancio per le nuove generazioni”.

Queste, invece, le parole di Claudia Porchietto, Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Piemonte: “Voglio ringraziare i ragazzi, gli insegnanti e gli allenatori per lo straordinario lavoro che state facendo. Chissà, magari tra qualche anno, qualcuno di voi avrà l’onore di partecipare a un evento come le Nitto Atp Finals. Ve lo auguro ma intanto è fondamentale fare sport, che significa competizione, regole, disciplina e soprattutto imparare a rispettare i compagni. Quello che la Regione Piemonte vi augura è di divertirvi sempre perché lo sport è passione e anche quando vi capiterà di perdere, e capiterà probabilmente spesso, sarà il miglior insegnamento che potrete avere perché, se avete dato il massimo, sarete comunque orgogliosi del vostro percorso”.

Pierangelo Frigerio, Consigliere Federale Fitp, ha aggiunto: “Vi porto il saluto del Presidente Angelo Binaghi e di tutto il Consiglio Federale che ha fortemente voluto questo progetto, inaugurato 13 anni fa e che punta ad arrivare presto a coinvolgere un milione di bambini delle scuole primarie e secondarie e ad avvicinarli al mondo del tennis e del padel. E per accendere ancora di più la vostra passione, abbiamo riservato alle scuole tennis ingressi a prezzo popolare per il Fan Village e per assistere agli incontri delle Nitto Atp Finals. Sarà una settimana intensa e molto bella, che vi siete guadagnati con l’iscrizione alle scuole federali e giocando a tennis”. Così Renato Di Napoli, Presidente della Federazione Italiana Tennistavolo (Fitet): “Un saluto e un ringraziamento alle istituzioni, alla Kinder Ferrero che da anni supporta questo progetto che ci vede coinvolti come tennistavolo oramai da quasi dieci anni. Ringraziamenti anche per il Presidente Angelo Binaghi che ha voluto coinvolgerci in questa splendida manifestazione che ci vede protagonisti insieme al tennis e al padel. Grazie a voi bambini, alle istituzioni scolastiche e soprattutto ai tantissimi tecnici che vanno nelle scuole a insegnare le basi del nostro sport. Ho sentito che si punta a coinvolgere un milione di ragazzi… Ecco, magari lasciate qualche campione anche al tennistavolo. Scherzi a parte, l’ultimo ringraziamento va a tutto lo staff e a tutti i collaboratori che permettono questa manifestazione”.

Così Manuela Savini, Presidente del Comitato Regionale Fitp Piemonte: “Vi porto i saluti e i complimenti del Comitato Regionale della Fitp piemontese. E’ sempre bellissimo essere qui con tanti bambini in festa. Desidero ringraziare i vostri insegnanti ma, consentitemelo, un grazie particolare va anche ai nostri insegnanti di tennis che ogni giorno vengono nelle vostre scuole e vi fanno conoscere le nostre discipline. Non solo il tennis ma anche padel, beach tennis, pickleball. Avete, insomma, tantissimi sport con cui divertirvi e sono sicura che, grazie al vostro entusiasmo, saprete farlo alla grande”.

Massimo Castiglia, Responsabile per l’Italia di Kinder Joy of Moving, ha aggiunto: “Attraverso il progetto Kinder Joy of moving e la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel e la Federazione Italiana Tennistavolo, Ferrero rinnova il proprio impegno nel promuovere il movimento come strumento universale di crescita, rispetto e inclusione. Un impegno concreto rivolto a sostenere il programma educativo ‘Racchette in classe’, che rappresenta uno dei pilastri del movimento tennistico giovanile. In quest’ottica, Kinder Joy of Moving come partner storico del progetto, ha l’obiettivo di supportare la diffusione delle discipline di racchetta tra i giovani, favorendo lo sviluppo di competenze motorie, relazionali e valoriali anche grazie all’integrazione del Metodo Jom nel percorso di formazione dei maestri e tecnici, ad opera dell’Istituto Superiore di Formazione ‘Roberto Lombardi’, coerentemente agli impegni enunciati nel protocollo d’intesa sottoscritto tra Fitp e Ferrero. Oggi, in un clima di festa e circondati da migliaia di bambini, si celebra la conclusione di un altro anno di attività nelle scuole italiane. Un momento di gioia, condivisione e gratitudine per tutto ciò che è stato costruito”.

Stefano Suraniti, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ha quindi concluso: “Ci tenevo a ringraziarvi per le emozioni che riuscite a trasmettere. È bello ragazzi avervi qui ogni anno e questo grazie anche al lavoro di tutte le persone coinvolte. Voglio ringraziare i colleghi della Direzione dell’ufficio scolastico generale, degli ambiti territoriali che sono sempre attivi. Oggi siamo qui per festeggiare e per ricordare che lo sport è vita. Non serve dirvi quanto la salute sia importante: dobbiamo imparare, anche grazie a iniziative come questa, a prenderci cura del nostro corpo e anche e soprattutto a rispettare gli altri. Perché praticare tanto sport è fondamentale per avere una vita sana”.

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