Quanto guadagna Antonella Clerici per la conduzione de È Sempre Mezzogiorno: cachet stellare

È Sempre Mezzogiorno: quanto guadagna all’anno la conduttrice Antonella Clerici per la conduzione del programma di Rai Uno.

Antonella Clerici continua a consolidare la sua posizione di regina del mezzogiorno della tv, con guadagni che riflettono il suo valore e il suo talento.

Secondo quanto rivelato dal settimanale NuovoTv, la conduttrice percepisce un compenso di 1,5 milioni di euro all’anno per il suo programma quotidiano È Sempre Mezzogiorno. A questa somma, si aggiungono i cachet per le ospitate partecipazioni ad altri programmi e le ospitate, con un compenso che arriva a 50.000 euro per ogni presenza.

Antonella Clerici domina la mattina televisiva

La carriera di Antonella Clerici è caratterizzata da una lunga serie di successi che l’hanno resa una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Dopo aver condotto per anni La Prova del Cuoco portando il programma a un enorme successo, nel 2017 ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro. Durante questo periodo di stop, Antonella non è mai stata del tutto assente dagli schermi: secondo Money.it, anche in quel periodo avrebbe continuato a percepire uno stipendio dalla Rai per il ruolo di consulente e autrice de La Prova del Cuoco.

Il suo ritorno in Rai nel 2019 per condurre la 62esima edizione dello Zecchino d’Oro ha segnato l’inizio di una nuova fase nella sua carriera. Da allora, la Clerici non si è più fermata: attualmente è impegnata nella conduzione del talent show The Voice Senior e The Voice Kids.

Durante il suo periodo alla guida de La Prova del Cuoco, la conduttrice avrebbe avuto un contratto con la Rai del valore di 1,5 milioni di euro a stagione. Con il passaggio a È Sempre Mezzogiorno i guadagni non sembrano essersi ridotti; anzi! Considerando il valore che ha dimostrato avere per la Rai non c’è dubbio che qualsiasi sua futura avventura televisiva sarà accompagnata da compensi altrettanto significativi.

Gli straordinari risultati ottenuti da Antonella Clerici nel corso della sua carriera dimostrano come sia possibile raggiungere vette professionali elevate attraverso dedizione al lavoro e capacità comunicative eccezionali. I suoi guadagni sono solo uno degli aspetti che riflettono l’impatto positivo generato dalla sua presenza nello scenario televisivo italiano.