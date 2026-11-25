(Adnkronos) – “La grande novità del testo unico sugli enti locali sarà proprio questa. Stiamo discutendo da tre anni, con un confronto serrato sia con i Comuni che con le Province, e la novità sarà proprio l’elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consiglieri provinciali. E il turno dovrebbe essere un turno unico, sulla falsariga di quello che avviene per le Regioni, vincerà chi ottiene più voti. Questa è una nostra proposta che ovviamente andrà discussa al Consiglio dei Ministri” che si tiene oggi “e quindi è il Consiglio dei Ministri che deciderà, che ha l’ultima parola”. Lo ha detto all’Adnkronos la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati, intervistata dal direttore Davide Desario nel corso di ‘AdnTalks’.

Nella manovra “per me l’intervento irrinunciabile è la tutela delle categorie medie, cioè della borghesia, delle cosiddette partite Iva. Noi dobbiamo lo sviluppo economico al ceto medio, partire dal ceto medio significa dare prospettiva, dare lavoro, dare occupazione”, afferma la ministra.

Parlando del dl scuola e dei libri digitali, Casellati spiega che “la nostra è sempre stata una posizione molto chiara su quello che riguarda la libera impresa, che non è poi in contrasto con la questione delle famiglie. Questo è il mio punto di vista personale. Intanto questa legge andrà in vigore il prossimo anno scolastico. Se muore l’editoria, perché si regge soprattutto sui libri scolastici, è un danno che va anche alle famiglie perché si perdono posti di lavoro e quando si perdono posti di lavoro il danno, va direttamente alle famiglie”.

Sui disordini scoppiati nel corso degi ultimi cortei, la ministra sottolinea che “le manifestazioni sono legittime, è la violenza che è intollerabile, contro le forze dell’ordine, contro le attività commerciali, un clima di odio sociale che è preoccupante. Hanno sfilato giovani che avevano 11 anni, voglio capire cosa potevano sapere sulle riforme, protestavano contro che cosa, con che consapevolezza”.

Parlando della morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, Casellati rivela di provare “un grande dolore, vicinanza ai familiari per una tragedia così scioccante per un servitore dello Stato. Altro non si può dire perchè non conosciamo il contenuto delle sue lettere, non sappiamo cosa lo ha determinato a questo gesto estremo, è preferibile silenzio rispettoso”.

Quanto a Forza Italia, “il nostro obiettivo è quello di crescere e di superare quel 10% che abbiamo ottenuto nelle ultime elezioni europee. Forza Italia è un partito moderato. Sotto questo profilo è molto attrattivo perché il popolo italiano è un partito moderato e abbiamo incentrato la nostra attenzione sui temi che hanno sempre caratterizzato il nostro partito, che sono appunto quelli del lavoro, dello sviluppo economico, quindi delle imprese e tutti i temi liberali”.

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