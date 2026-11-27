“In un periodo di profonda trasformazione, le imprese devono essere accompagnate a cavalcare questa transizione digitale, che rappresenta un momento di opportunità. Per fare questo, un ecosistema industriale come il nostro, focalizzato soprattutto su piccole e medie imprese, se non addirittura microimprese, ha bisogno di essere sostenuto in un percorso di cambiamento che parte da formazione e competenze per arrivare a processi di digitalizzazione che consentano alle imprese di essere resilienti e mantenere una competitività in uno scenario instabile e di forte cambiamento”. Così Donatella Proto, Dirigente Generale della Dg Nuove Tecnologie Abilitanti Mimit, al working lunch “Il futuro è di tutti. Innovazione, competitività e nuove opportunità per l’economia italiana” svoltosi a Palazzo dell’Informazione a Roma.