Protesta trattori a Roma, 170 mezzi bloccano traffico su via Nomentana

(Adnkronos) – Circa 170 di trattori hanno bloccato il traffico su via Nomentana a Roma all'altezza del civico 1.141. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano che hanno dovuto procedere alla chiusura della via nel tratto compreso tra viale Sora Lella e il Gra. Ulteriori unità della polizia locale stanno fornendo ausilio per i servizi di viabilità nella zona. I trattori, che stavano rientrando da Colleverde verso il presidio di via Nomentana, hanno ora ripreso la marcia dopo una trattativa con le forze dell'ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

