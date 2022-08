Proseguono i lavori all’ospedale San Giuseppe di Marino

Sono iniziati il primo agosto u.s. i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di tutti gli ambienti del blocco delle sale operatorie del Nosocomio di Marino. Intenzioni ribadite anche dal neo Direttore Generale della ASL Roma 6, Cristiano Camponi, durante l’ultimo recente incontro con il Sindaco Stefano Cecchi, e confermate dall’inizio dei lavori.

La scadenza per la chiusura dei lavori è fissata per i primi di settembre, nel frattempo, per garantire il servizio per le urgenze oncologiche o oculistiche è disponibile la sala operatoria posta al 3° piano prima utilizzata per l’ostetricia e la ginecologia.

Il Sindaco Stefano Cecchi e il Direttore Cristiano Camponi dichiarano congiuntamente: “I lavori procedono come da programma per garantire ai cittadini servizi funzionali e potenziati in un ambiente rinnovato e all’avanguardia. Questo è il primo degli interventi che l’Azienda Sanitaria Locale RM6 ha in programma di realizzare in questo fine 2022 e nel 2023. Saranno una valida risposta alla richiesta dei molti utenti, non solo di Marino, che potranno usufruirne.”

