Italia
Progetto Rapid : “”Pubblicate 55 raccomandazioni per organizzare la rete di cura di Alzheimer””
Una rete che accompagna le persone con Alzheimer dalla prima valutazione alle fasi avanzate della malattia, con compiti definiti per ogni servizio e percorsi meno disomogenei tra le Regioni. È la proposta del progetto Rapid, il cui documento di consenso, pubblicato su “Neurological Sciences”, raccoglie 55 raccomandazioni per riorganizzare l’assistenza in Italia e preparare i servizi all’introduzione delle nuove terapie. Rapid, acronimo di Revolutionizing Alzheimer Patient care model. Iniziative Driving the future, è stato realizzato con il supporto di Eisai Italia e il coordinamento metodologico di Iqvia.