AGRIGENTO (ITALPRESS) – E’ stato presentato ad Agrigento il progetto di co-working di Poste Italiane “Spazi per l’Italia”, un’area di lavoro condivisa dedicata ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. Alla presenza del sindaco Michele Sodano, la referente nazionale del progetto “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane Roberta Sacchetti ha illustrato il nuovo spazio di piazza Vittorio Emanuele, selezionato nell’ambito di Polis, l’iniziativa aziendale che mira a creare la più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi. L’area di oltre centoventi metri quadrati, al piano terra del palazzo storico delle Poste di Agrigento, dispone di cinque uffici privati e uno spazio open space per un totale di quattordici postazioni, oltre a un area break. L’offerta commerciale di “Spazi per l’Italia” include tutti i servizi, fra cui arredi, connessione internet wi-fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. Il primo cittadino Michele Sodano ha espresso soddisfazione per l’attenzione dell’azienda al tessuto imprenditoriale locale e alla comunità: “Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento a Poste Italiane per aver scelto Agrigento come sede di questo investimento e per aver valorizzato con una nuova destinazione d’uso un proprio immobile di pregio, patrimonio della cittadinanza. E’ una scelta che rappresenta una preziosa occasione di crescita e occupazione e che si sposa pienamente con la nostra idea di città, sempre più aperta e attrattiva per i nomadi digitali. Così il progetto contribuisce in modo concreto all’economia locale e alla vitalità della comunità”.

“Il nuovo spazio co-working di piazza Vittorio Emanuele conferma e rafforza il ruolo del Palazzo storico delle Poste quale punto di riferimento per cittadini e imprese. Da oggi aziende, professionisti e cittadini del territorio potranno contare su un innovativo spazio che consentirà loro di puntare su Agrigento per attuare i propri progetti di business, attraverso soluzioni flessibili e personalizzate adatte alle esigenze di tutti” – ha dichiarato la referente “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane Roberta Sacchetti.

Con questo ulteriore servizio Agrigento entra a far parte della rete di spazi per ufficio più diffusa, digitalizzata e accessibile del Paese. Un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it.

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