(Adnkronos) – “La casa rappresenta ancora qualcosa di importante, per esempio in relazione alla genitorialità: c’è ancora una norma sociale forte per cui ‘prima la casa, poi i figli’. Il problema è che oggi preparare la casa per l’arrivo dei figli” quindi considerare la casa “come precondizione per la genitorialità, non è più per tutti: soltanto le coppie con patrimoni e redditi più alti ci riescono”. E’ il commento di Agnese Vitali, professoressa di Demografia all’Università degli studi di Trento, oggi nel corso della V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, ‘Il valore della certezza semplificazioni, competenze e riforme per trasformare il patrimonio costruito in fattore di crescita, sostenibilità e sviluppo’, organizzato a Roma.

In un contesto demografico in cui “la popolazione invecchia e diminuisce, ma il numero di famiglie aumenta, almeno nel breve-medio periodo” si assiste a “un’ulteriore pressione demografica sul mercato immobiliare, perché c’è più bisogno e più richiesta di abitazioni da qui fino ad almeno il 2045-2050”, approfondisce Vitali.

Ma se da un lato la richiesta di case aumenta, dall’altro avere una casa di proprietà non è da tutti. Solo le “coppie più benestanti ci riescono, aumentando la spesa abitativa per preparare la casa ai figli – fa notare la professoressa – Per le altre persone, spesso, la casa diventa addirittura un’alternativa ai figli: chi compra casa e non può permettersi ulteriori spese difficilmente riesce ad aggiungere anche la genitorialità”. Un aspetto confermato anche dall’indagine Istat Famiglie e soggetti sociali: “il 23% degli italiani ritiene le politiche abitative molto importanti per aumentare la natalità e per aiutare la crescita e l’istruzione dei figli”.

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