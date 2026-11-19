(Adnkronos) – A Natale, Harry e Meghan non saranno a Sandringham con il resto della Famiglia Reale. Ne è convinto un caro amico del duca di Sussex. Alex Rayner ha spiegato al Daily Mail che, contrariamente alla tradizione, che vuole che i royal si riuniscano nella tenuta di famiglia nel Norfolk per il periodo natalizio, quest’anno non è prevista la partecipazione dei Sussex ai festeggiamenti, nonostante il loro ritorno nel Regno Unito. Negli ultimi anni, la coppia aveva trascorso il Natale a casa, a Montecito, negli Stati Uniti. Ad agosto hanno deciso di lasciare la California per trasferirsi nelle Cotswolds, con i figli Archie e Lilibet, nell’Oxfordshire.

Il trasferimento nel Regno Unito ha alimentato le speculazioni secondo cui Harry e Meghan avrebbero potuto far visita al resto della famiglia a Sandringham per Natale, ma Rayner sembra aver confermato che ciò non accadrà. Tuttavia, “non sono stati esclusi”, ha precisato al tabloid britannico. Ha aggiunto che non andranno e che “questo è sempre stato il programma. Non c’è stato nessun affronto, nessun mancato invito”. Harry ha in programma di telefonare a suo padre, Re Carlo, il giorno di Natale, segno che i due vanno d’accordo meglio di quanto molti pensino, ha continuato Rayner. Ha dichiarato: “Harry e Meghan parlano con la famiglia reale molto più di quanto immaginiamo. Il loro rapporto è molto più solido di quanto si creda”.

Alex Rayner è un amico di lunga data di Harry, avendo partecipato alla spedizione del Principe verso il Polo Nord con i veterani feriti nel 2011. Ha anche affermato che “è fantastico rivederlo” nel Regno Unito. Le sue dichiarazioni sono arrivate lo stesso giorno in cui Harry ha affermato di essere pronto a rientrare nell’esercito se la Russia attaccasse il Regno Unito. Ha anche detto che dovremmo essere “tutti nervosi” per le continue minacce di Putin. Durante una visita a sorpresa in Ucraina, il duca ha dichiarato al Telegraph: “Se mi venisse chiesto di arruolarmi di nuovo, se ce ne fosse bisogno, sarei presente al 100% per servire il mio Paese al fianco dei miei commilitoni veterani e del personale militare”.

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