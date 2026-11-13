Bancali usati e nuovi
Italia

Princi (FI), “Occorre fare rumore come la Fondazione Cecchettin per dire no alla violenza di genere”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
Meno di un minuto

“Il più potente strumento di prevenzione sia l’educazione. Ed è la prevenzione che sta adottando quotidianamente la fondazione di Gino Cecchettin”.

Lo dichiara l’eurodeputata Giusi Princi, a margine dell’evento al Parlamento europeo. Princi sottolinea la necessità di intervenire sin dalla scuola dell’infanzia “perché non possiamo permettere che il possesso venga inteso quasi come una forma di amore, oppure che il controllo venga interpretato come una forma di protezione”. Un impegno trasversale, rimarca, perché “la libertà è un valore universale e non ha un colore politico”.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Università UniMarconi celebra i 10 anni della rivista scientifica internazionale Areté﻿

21 Maggio 2026

Natale a Firenze, ruota panoramica e pista di pattinaggio alle Cascine

27 Novembre 2023

Al Teatro Regio di Parma Alma svela i nuovi Maestri del gusto e dell’ospitalità

10 Novembre 2026

Pomezia, aggiornamento Coronavirus. Dal 2 giugno riaprono le porte dei Musei

29 Maggio 2020
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno