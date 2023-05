Primavalle, 162 persone identificate: 5 arrestate ed 1 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare

Proseguono i servizi ad Alto Impatto Interforze in tutta la capitale, così come pianificati dalla Questura sulla base di decisioni assunte in seno al Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica.

Nel pomeriggio del 19 maggio gli agenti della Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle, unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere e della Guardia di Finanza, hanno svolto servizi diretti ad innalzare la percezione di sicurezza dei cittadini nella zona interessata e, soprattutto, a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante i numerosi posti di controllo sono state identificate 162 persone e sono stati controllati 104 veicoli; 5 persone sono state arrestate per reati inerenti gli stupefacenti (sequestrati 700 grammi di hashish, 600 di marijuana, 9 di cocaina e 1200 euro) ed è stata data esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare. 5 persone sottoposte ad arresti domiciliari sono state controllate e 5 sono state sanzionate amministrativamente; è stata emessa 1 sanzione al CDS e 1 autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo; con il reparto specializzato NAS Carabinieri di Roma sono state controllate infine 8 attività commerciali, a carico di 4 delle quali sono state elevate sanzioni per un ammontare di circa 18 mila euro per violazioni in materia di sicurezza alimentare.