(Adnkronos) – Un autogol abbastanza insolito, che ha fatto presto il giro del mondo. È successo durante la sfida di ieri, venerdì 20 novembre, tra Porto e Paredes, valida per il quarto turno della Coppa del Portogallo. All’Estadio do Dragao, è andato in scena un confronto tra due squadre lontane per categorie (il Paredes gioca in terza divisione), ma a prendersi la scena è stato un episodio diventato virale. Dopo il vantaggio segnato da Fofana nel primo tempo, gli ospiti si sono tuffati in attacco a caccia del gol del pareggio: dopo un tiro dell’attaccante avversario, il portiere del Porto ha respinto la palla verso il difensore Francisco Moura, che – nel tentativo di metterla in angolo – è stato protagonista di un clamoroso autogol valso l’1-1 al 57′.

L’episodio ha turbato il calciatore e Moura, dopo essersi gettato a terra disperato, ha guardato verso la panchina di mister Farioli chiedendo il cambio. I suoi compagni di squadra si sono subito avvicinati per cercare di consolarlo e persino alcuni giocatori avversari gli hanno chiesto di restare in campo ‘a testa alta’. A quel punto, ecco anche il bel gesto dei tifosi presenti allo stadio, che hanno iniziato ad applaudirlo insieme al tecnico Farioli. Una decina di minuti dopo, il calciatore è stato poi sostituito. Per la cronaca, il Porto ha passato il turno ai rigori.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)