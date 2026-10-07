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Prezzi carburanti, nuova accisa sul diesel: aumenti per IP e Q8, frenata di Eni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Prezzi del gasolio ancora in movimento dopo l’aumento della nuova accisa. IP e Q8 hanno ritoccato al rialzo i listini, con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 centesimi considerando l’Iva, mentre Eni ha fatto marcia indietro, riducendo di 4 centesimi il prezzo consigliato del diesel. Il prezzo medio del gasolio self service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva a 2,287 euro. 

Come segnala Staffetta Quotidiana, IP e Q8 hanno adeguato nel corso della giornata di ieri i prezzi alla nuova accisa, portando rispettivamente il “tetto” del gasolio a 2,250 e 2,254 euro al litro. Eni, invece, dopo aver portato ieri mattina il proprio tetto da 2,19 a 2,25 euro al litro, questa mattina lo ha ridotto a 2,21 euro, anche sulla scia del nuovo calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. 

Sul fronte della benzina, sono 11.018 i punti vendita in cui il prezzo si trova sotto i 2 euro al litro, su un totale di oltre 21mila distributori. Per il gasolio, invece, sono 8.733 i punti vendita con prezzi inferiori a 2,200 euro al litro e 14.126 quelli sotto quota 2,260 euro. 

Questa mattina, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service sulla rete stradale nazionale è di 2,040 euro al litro per la benzina, in calo di 3 millesimi rispetto a ieri, e di 2,261 euro per il gasolio, in aumento di 17 millesimi. Il Gpl è a 0,766 euro al litro (+3 millesimi), mentre il metano si attesta a 1,907 euro/kg (+2 millesimi). 

Sulla rete autostradale i prezzi medi self service sono invece di 2,051 euro al litro per la benzina, 2,287 euro per il gasolio, 0,893 euro per il Gpl e 1,836 euro/kg per il metano. 

Nel dettaglio dei prezzi praticati, sulla base dei dati rilevati alle 8 di ieri mattina dalla Staffetta Quotidiana e riferiti agli oltre 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la benzina self service è a una media di 2,033 euro al litro: 2,011 euro per le compagnie e 2,099 euro per le pompe bianche. Il diesel self service è invece a 2,234 euro al litro, con 2,225 euro per le compagnie e 2,274 euro per le pompe bianche. 

Per il servito, la benzina si attesta a 2,171 euro al litro, mentre il diesel arriva a 2,377 euro. Il Gpl servito costa mediamente 0,759 euro al litro, il metano 1,910 euro/kg e il Gnl 1,879 euro/kg. 

Tra i principali marchi, sulla benzina self service Eni è a 1,991 euro al litro, IP a 2,025, Q8 a 1,993 e Tamoil a 2,026 euro. Per il gasolio self service, invece, Eni si attesta a 2,230 euro al litro, IP a 2,225, Q8 a 2,193 e Tamoil a 2,226 euro. 

Sul servito, la benzina Eni è a 2,205 euro al litro, IP a 2,203, Q8 a 2,140 e Tamoil a 2,076. Per il diesel servito, Eni arriva a 2,443 euro al litro, IP a 2,402, Q8 a 2,340 e Tamoil a 2,277 euro. 

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