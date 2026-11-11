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Prevenzione, presa in carico e innovazione: le sfide delle patologie respiratorie in Senato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
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Le principali sfide legate alle patologie respiratorie croniche sono state al centro dell’incontro “Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica. Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e poliposi nasale”, promosso da Formiche Healthcare Policy alla Biblioteca del Senato a Roma. Un’occasione di confronto tra istituzioni, società scientifiche, clinici e associazioni di pazienti su prevenzione, diagnosi precoce, appropriatezza della presa in carico e accesso all’innovazione.

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