Presentati i due Nuovi Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse

Fiat E-Doblò ed E-Ulysse si rinnovano completamente in termini di tecnologia e design. Tante le novità tecnologiche che troviamo, con la nuova generazione FIAT ora troviamo sulle due nuove versioni nuovi ed efficienti propulsori elettrici, con un significativo aumento dell’autonomia, un nuovo sistema di infotainment più intuitivo e facile da usare, ADAS di nuova generazione e un nuovo design. Il Nuovo E-Doblò MY24 offre più spazio per il carico grazie alle due porte scorrevoli con finestre ad apertura elettrica che garantiscono ai clienti praticità e comfort e sono disponibili 3 sedili posteriori singoli abbattibili, con la possibilità di ampliare lo spazio di carico a 3.500 litri. Fiat E-Doblò offre un'autonomia elettrica di ben 320 Km nel ciclo combinato WLTP e zero CO2 emissioni. L'efficienza complessiva del veicolo consente al guidatore di raggiungere una velocità massima di 135 km/he un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi. Il secondo modello è il Fiat E-Ulysse è il “people mover” completamente elettrico e dispone di due capacità di batteria per offrire la migliore soluzione a seconda dell'utilizzo: 50 kWh, con un'autonomia fino a 224 km, e 75 kWh, che offre un’autonomia elettrica migliorata fino a 350 km nel ciclo WLTP. L'E-Ulysse è dotato di un nuovo frontale con la nuova firma del marchio, fari full eco LED e un abitacolo rinnovato con un nuovo volante e sono disponibili fino a ben 9 configurazioni di posti. Migliorati anche gli ADAS, ora la nuova versione dell'E-Ulysse dispone di Connected Intelligent Speed Assistance, Lane Keeping Assist per correggere tempestivamente l'angolo di sterzata se il veicolo esce dalla propria corsia, che attiva autonomamente i freni in caso di pericolo di collisione, e nuovi airbag laterali. Il nuovoE-Ulysse è inoltre dotato di una nuova telecamera posteriore da 180° e dell'Active Cruise Control, che mantiene automaticamente la velocità del veicolo al valore programmato dal conducente e regola automaticamente la distanza dal veicolo che precede —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

