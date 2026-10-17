Prenotazioni fino al 2027, iPhone Duo va esaurito in pochi minuti

(Adnkronos) – La corsa al primo pieghevole della storia di Apple si è risolta in una manciata di minuti. Con l’apertura ufficiale dei preordini, scattata nella mattinata odierna, le scorte iniziali destinate al lancio di iPhone Duo sono andate rapidamente polverizzate. Nello store ufficiale statunitense, la prima data utile di spedizione, inizialmente fissata per il 23 ottobre, è stata immediatamente posticipata al 25 gennaio per tutte le colorazioni a catalogo e per qualsiasi configurazione di archiviazione interna. Stessa sorte per l’Italia, dove non è possibile avere un esemplare del pieghevole entro l’inizio del prossimo anno.

Svelato lo scorso 9 settembre durante l’evento “Surprise and Shine”, il nuovo terminale segna l’ingresso del colosso californiano in una categoria finora presidiata quasi esclusivamente dalla concorrenza asiatica. La scheda tecnica fa perno su un display interno flessibile da 7,6 pollici affiancato da un pannello esterno più compatto da 5,4 pollici, ideale per l’utilizzo a una mano quando il dispositivo resta chiuso. Sotto la scocca trova spazio il processore proprietario A20 Pro, chiamato a gestire sia il carico computazionale sia il comparto fotografico, caratterizzato da un doppio sensore principale da 48 megapixel.

La risposta del mercato evidenzia come una soglia di prezzo particolarmente elevata non abbia scoraggiato i consumatori, attratti dall’inedito fattore di forma. Il listino di partenza è infatti posizionato a 1.999 dollari negli Stati Uniti, cifra che sale a 2.369 euro sul mercato italiano. La saturazione immediata degli ordini di produzione suggerisce un volume iniziale volutamente contenuto da parte della catena di fornitura, ma conferma al contempo una domanda solida per il nuovo segmento inaugurato da Cupertino.

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