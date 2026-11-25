Si è svolta a Roma, nella Sala Vanvitelli dell’Avvocatura Generale dello Stato, la XXIII edizione del Premio “Le Ragioni della Nuova Politica”, che quest’anno celebra il trentennale dalla sua istituzione, avvenuta nel 1996 per iniziativa dell’associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio”, presieduta da Sara Iannone. L’edizione 2026, dedicata al tema “Trent’anni di Costruttori di Civiltà alla ricerca di Ragioni per una Nuova Politica”, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della cultura, dell’informazione e delle imprese, nel segno dei valori civili e dei principi laici e cristiani che ispirano il riconoscimento.