Premi: Voltaggio (Road),’Valorizziamo i giovani talenti per la competitività europea’

“Il premio Innovators Under 35 Europe punta a far emergere i giovani talenti e le competenze che possono rafforzare la competitività europea, dall’energia alla robotica. Con Road mettiamo al centro il capitale umano come motore dell’innovazione. Maker Faire è un appuntamento fondamentale per valorizzare un’innovazione concreta, che nasce da università, scuole e startup e arriva fino al mercato”. Così Mattia Voltaggio, Program Manager Officer di Road – Rome Advanced District, durante la cerimonia di premiazione di “Innovators Under 35 Europe”, a Maker Faire Rome – The European Edition. L’iniziativa è promossa da Mit Technology Review Italia in collaborazione con eFM e Opinno, con il sostegno di Road – Rome Advanced District ed Eni.