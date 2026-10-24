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Premi: Voltaggio (Road),’Valorizziamo i giovani talenti per la competitività europea’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
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“Il premio Innovators Under 35 Europe punta a far emergere i giovani talenti e le competenze che possono rafforzare la competitività europea, dall’energia alla robotica. Con Road mettiamo al centro il capitale umano come motore dell’innovazione. Maker Faire è un appuntamento fondamentale per valorizzare un’innovazione concreta, che nasce da università, scuole e startup e arriva fino al mercato”. Così Mattia Voltaggio, Program Manager Officer di Road – Rome Advanced District, durante la cerimonia di premiazione di “Innovators Under 35 Europe”, a Maker Faire Rome – The European Edition. L’iniziativa è promossa da Mit Technology Review Italia in collaborazione con eFM e Opinno, con il sostegno di Road – Rome Advanced District ed Eni.

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