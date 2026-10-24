Premi: Denti (Eni), ‘A Maker Faire raccontiamo 100 anni di coraggio, creatività e innovazione’

“Celebriamo i 100 anni di Eni con uno spazio espositivo partecipativo, dove i ragazzi possono scoprire la nostra storia attraverso attitudini come coraggio, creatività, attenzione e collaborazione. La tecnologia è al centro della trasformazione della nostra azienda.” Lo ha detto Gloria Denti,Head of brand communication di Eni , intervenuta alla cerimonia di premiazione di “Innovators Under 35 Europe”, nell’ambito della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome – The European Edition. L’iniziativa è promossa da Mit Technology Review Italia in collaborazione con eFM e Opinno, con il sostegno di Road – Rome Advanced District ed Eni.