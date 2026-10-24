Bancali usati e nuovi
Italia

Premi: Denti (Eni), ‘A Maker Faire raccontiamo 100 anni di coraggio, creatività e innovazione’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
Meno di un minuto

“Celebriamo i 100 anni di Eni con uno spazio espositivo partecipativo, dove i ragazzi possono scoprire la nostra storia attraverso attitudini come coraggio, creatività, attenzione e collaborazione. La tecnologia è al centro della trasformazione della nostra azienda.” Lo ha detto Gloria Denti,Head of brand communication di Eni , intervenuta alla cerimonia di premiazione di “Innovators Under 35 Europe”, nell’ambito della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome – The European Edition. L’iniziativa è promossa da Mit Technology Review Italia in collaborazione con eFM e Opinno, con il sostegno di Road – Rome Advanced District ed Eni.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Ottobre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cancian (Azienda Ospedale-Università di Padova): “Più conoscenza per ridurre i ritardi diagnostici”

20 Ottobre 2026

Allarme Covid ad Ardea: parte l’indagine epidemologica in un Consorzio di Tor San Lorenzo Lido

25 Agosto 2021

Meteo weekend, freddo da domani e da lunedì è inverno: ecco la neve

23 Novembre 2023

Vaticano apre ai trans: sì al battesimo. Ok a gay padrini e testimoni di nozze

8 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno