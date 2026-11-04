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Pregliasco (UniMi), “Vaccino rsv per evitare effetti acuti in anziani e fragili””

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Novembre 2026
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“Il virus respiratorio sinciziale è una patologia da non sottovalutare. La speranza è che un vaccino oggi disponibile, con già anni di valutazione, effetti collaterali assolutamente irrilevanti e una notevole efficacia di copertura anche pluriennale, venga inserito nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv)”. Lo afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’università degli Studi di Milano e direttore Sanitario d’azienda, Irccs ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano, all’incontro con la stampa organizzato da Gsk in occasione della settimana internazionale di sensibilizzazione sul virus respiratorio sinciziale – Rsv (2-8 novembre).

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