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“Preferisce il kebab… alla pizza”: la Lega ‘punge’ Calhanoglu sui social

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Lega ‘contro’ Hakan Calhanoglu. I profili social del ‘Carroccio’ hanno pubblicato nel pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, una card ‘provocatoria’ contro il calciatore turco dell’Inter, protagonista di un grande avvio di campionato con i nerazzurri di Chivu. “Preferisco Baklava e kebab a tiramisù e pizza” si legge nel post condiviso su X dalla Lega, che con una emoji sarcastica sembra prendere in giro le preferenze di Calhanoglu, più propenso – per origini – a specialità della cucina turca rispetto a quella italiana.  

A corredo del post, tanti utenti ‘difendono’ però il calciatore dell’Inter: “È turco, normale che preferisca il cibo turco. Non c’è nulla di strano”. E ancora, qualcun altro: “Perché? Cosa vi aspettavate?”.  

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