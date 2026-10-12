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Power bank prende fuoco nella cappelliera dell’aereo: paura sul volo IndiGo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Paura a bordo di un volo IndiGo diretto da Delhi a Chennai, in India, dopo che un power bank ha preso fuoco nel vano portabagagli sopra i sedili. L’equipaggio è intervenuto per gestire l’emergenza e i piloti hanno deciso di deviare la rotta verso Hyderabad, dove l’aereo è atterrato in sicurezza. Non si registrano feriti. 

L’episodio si è verificato domenica 11 ottobre 2026 sul volo IndiGo 6E 6115, operato con un Airbus A321. Secondo le ricostruzioni diffuse dai media indiani, fumo e fiamme sono stati notati nella cappelliera, suscitando preoccupazione tra i passeggeri. L’equipaggio ha attivato le procedure di emergenza e il comandante ha disposto il dirottamento verso l’aeroporto internazionale Rajiv Gandhi di Hyderabad. 

Dopo l’atterraggio, i passeggeri sono stati assistiti e la compagnia ha predisposto soluzioni per consentire loro di proseguire il viaggio verso Chennai. 

A documentare quei momenti sono anche alcuni video circolati sui social e ripresi dai media indiani. Le immagini mostrano le concitate fasi dell’emergenza a bordo, con il fumo e le fiamme proveniente dalla cappelliera e i passeggeri che assistono preoccupati alla scena, mentre l’equipaggio interviene per contenere il rogo.  

 

 

Le riprese restituiscono la tensione vissuta durante il volo e riportano l’attenzione sui rischi legati al trasporto delle batterie al litio in aereo. Se danneggiate o surriscaldate, queste batterie possono infatti innescare una reazione incontrollata, nota come thermal runaway, che può provocare fumo e incendi difficili da gestire. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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