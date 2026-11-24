ROMA (ITALPRESS) – Il Ponte sullo Stretto di Messina “è stato deciso dal Parlamento come opera infrastrutturale strategica” e “si può realizzare. A prescindere da ogni posizione politica, l’obiettivo dovrebbe essere quello di farlo bene, e di farlo presto perchè il tempo ha un costo, nessuno lo regala”. Così l’amministratore delegato della Stretto di Messina SpA, Pietro Ciucci, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. La procedura per realizzare il Ponte “è molto complessa e articolata come definito dal decreto di marzo 2026, per rispondere ai rilievi della Corte dei Conti che hanno portato alla negazione del visto di registrazione della delibera CIPESS”, ricorda Ciucci.

“La linea è stata quella di conformarsi ai rilievi”, ovvero “fare quelle cose che la Corte dei Conti aveva rilevato come una mancanza”. Quindi “abbiamo chiesto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un aggiornamento di quel parere che il Consiglio Superiore aveva già espresso – ma molti anni fa – sul progetto, abbiamo chiesto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) una valutazione sul piano economico finanziario, abbiamo sottoscritto nuovamente l’accordo di programma che coinvolge le due regioni, i ministeri, Anas, RFI e Stretto di Messina e questo accordo di programma ha ottenuto la registrazione della Corte dei Conti già a maggio”, nello stesso mese “abbiamo avuto il parere dell’Art, ad agosto quello del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nel frattempo, abbiamo continuato l’interlocuzione con l’Europa sui temi sia ambientali, sia relativi all’appalto e ora siamo alla penultima tappa di questa procedura. Dall’inizio di ottobre abbiamo avviato l’istruttoria presso il Cipess, che deve portare all’approvazione di una documentazione molto ampia – sottolinea Ciucci -: il progetto tecnico definitivo, l’aggiornamento dello stesso progetto, lo studio ambientale, il piano finanziario, il programma di esecuzione dell’opera, le opere anticipate. La delibera del Cipess, che noi ci aspettiamo nelle prossime settimane, è soggetta all’esame e al visto di registrazione da parte della Corte dei Conti, quello che mancò un anno fa. Ovviamente non si può dare una scadenza alla Corte dei Conti, ma considerando i tempi normali, gennaio-febbraio può essere il momento in cui siamo in grado di passare in fase realizzativa”. La parte realizzativa di un progetto come questo “è graduale ed articolata e quindi, da un lato ci sarà l’avvio della progettazione esecutiva, e dall’altro le prime opere sul territorio che magari colpiscono meno la fantasia, ma che sono fondamentali in un progetto di questo tipo”, spiega l’Ad della Stretto di Messina SpA. “Si parte tra febbraio e marzo, ma il 2027 sarà l’anno dell’avvio anche dei cantieri più importanti, quindi delle gallerie, dei raccordi stradali e ferroviari: ricordo che si tratta di un ponte di 3.300 metri, di campata unica, l’opera più straordinaria del mondo, ma ha anche 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari”. In merito a una possibile data per l’avvio delle opere principali del Ponte, per Ciucci sarà “fine estate del 2027”.

La copertura finanziaria attualmente è completa. “Sono stati stanziati 13,5 miliardi, che corrispondono al costo stimato del Ponte, dei collegamenti stradali e ferroviari: è compresa anche un servizio ferroviario ad uso metropolitano tra Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina che fa parte di questa rivoluzione che il Ponte apporterà sul modo di vivere in quel territorio”, ricorda l’Ad. “Anche se noi siamo portati a parlare più della costruzione, quello che sarà più rivoluzionario sarà proprio l’esercizio, l’apertura al traffico del Ponte” sullo Stretto di Messina: “da una parte abbiamo un investimento di 13,5 miliardi, e, come risulta da un recente studio sulle ricadute socio-economiche effettuato da Teha Ambrosetti, questo porterà nei 7 anni di costruzione a un incremento del PIL che supera i 23 miliardi di euro e che continuerà poi in fase gestionale”. Facendo riferimento ai primi 30 anni di gestione, “questo impatto sul PIL diventa di oltre 140 miliardi di euro, di cui la metà circa riguarda le due regioni più direttamente coinvolte – quindi Sicilia e Calabria, immaginiamo con quale effetto moltiplicatore sulla crescita – ma per l’altro 50% riguarderà tutta l’Italia”, prosegue Ciucci.

Per quanto riguarda l’impatto sull’occupazione, sempre lo studio Teha/Ambrosetti indica che il Ponte creerà oltre 800 mila posizioni “full time equivalent’, “di cui oltre la metà sono tra Sicilia e Calabria”.

“Il Ponte non è un monumento, non è soltanto il collegamento tra due sponde, ma dà continuità alla rete ferroviaria e stradale italiana ed europea” ci tiene a sottolineare Ciucci “è una tessera essenziale di quello che è il principale corridoio europeo Scandinavo Mediterraneo. E’ rivoluzionario perchè inciderà fortemente sugli stili di vita, sulle distanze, sui tempi di percorrenza” e può “contribuire alla libertà dei cittadini e alla competitività delle imprese”. Inoltre “uno degli effetti del Ponte è la funzione di attrattore di investimenti: in questo momento, sia in Calabria che in Sicilia, sono in corso investimenti infrastrutturali per diverse decine di miliardi, cioè cantieri aperti, non progetti sulla carta. In qualche misura, queste attività sono attratte e stimolate dal progetto del Ponte, così come l’Alta Velocità: con il ponte l’Alta velocità potrà arrivare a Reggio Calabria e in Sicilia servendo un mercato di 5 milioni di abitanti” spiega l’amministratore delegato della Stretto di Messina SpA. Infine “non dimentichiamo il tema dell’insularità: la nostra Costituzione prevede che l’Italia promuova le misure necessarie per compensare gli svantaggi dell’insularità; quindi, il Ponte risponde a un dettato costituzionale”.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS)