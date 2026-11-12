Bancali usati e nuovi
Italia

Polmonite, a Macerata due polmoni ‘schiacciati’ in un vicolo per la Giornata mondiale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
Meno di un minuto

Per la Giornata mondiale della polmonite MSD Italia porta la prevenzione nel centro storico di Macerata. In Traversa Armaroli un’installazione simbolica ricorda che lo pneumococco si può prevenire con la vaccinazione, e invita a dedicare più attenzione alla salute respiratoria. L’iniziativa fa parte della campagna ‘Non puoi più aspettare’, approvata dal ministero della Salute, ed è stata realizzata anche a Genova. Come sottolinea Antonello Lupi, dirigente del settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia regionale sanitaria delle Marche, “la vaccinazione è sicuramente una delle armi più importanti che abbiamo per prevenire le malattie causate dallo pneumococco”.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, 19esima edizione dell’International Circus Festival of Italy: iniziano le prove

11 Ottobre 2018

Arrivano i temporali, Italia tra sole e rovesci: le previsioni meteo

29 Maggio 2026

Maltempo sull’Italia, allerta meteo rossa sulla Toscana: scuole chiuse in diversi comuni

12 Novembre 2026
Sla

Malattie Rare: in Italia effettuato con successo l’intervento di cataratta su una persona con Sla

2 Luglio 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno