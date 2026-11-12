Polmonite: a Macerata due polmoni ‘schiacciati’ in un vicolo, l’installazione di Msd per la Giornata mondiale

(Adnkronos) – Due polmoni gonfi d’aria, incastrati in uno spazio angusto e all’apparenza schiacciati dalle pareti di un vicolo del centro storico. È l’installazione comparsa a Macerata, in Traversa Armaroli, promossa da Msd Italia in occasione del World Pneumonia Day, la Giornata mondiale della polmonite. Un’immagine inaspettata ed evocativa per ricordare l’importanza di dare più spazio alla salute dei polmoni e alla prevenzione delle infezioni respiratorie, come quella da pneumococco, prevenibile con la vaccinazione. Le Marche, tra le dieci regioni più longeve d’Italia, sono state scelte insieme alla Liguria, dove un’installazione analoga è stata allestita a Genova.

“Spesso diamo per scontata la salute dei nostri polmoni finché non arriva un problema, una polmonite per esempio. La Giornata mondiale contro la polmonite ci ricorda che le malattie respiratorie possono avere conseguenze gravi, soprattutto per le persone più fragili, vulnerabili”, sottolinea Antonello Lupi, dirigente del settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Agenzia regionale sanitaria (Ars) delle Marche.

“Abbiamo gli strumenti per ridurre concretamente il rischio di ammalarci – prosegue – Ovviamente non possiamo ridurre a zero questo rischio, però non fumare, cessare l’abitudine al fumo, limitare l’esposizione agli inquinanti anche negli ambienti di lavoro, adottare corrette misure igieniche – il Covid ci ha insegnato a lavarci frequentemente le mani, per esempio – e gestire adeguatamente le malattie croniche sono sicuramente interventi importanti. Poi abbiamo anche le vaccinazioni raccomandate, e queste sono un tema importante perché ci permettono di prevenire alcune infezioni responsabili delle polmoniti”.

“La vaccinazione è sicuramente una delle armi più importanti che abbiamo per prevenire le malattie causate dallo pneumococco, che è un batterio responsabile di polmoniti anche gravi, e non solo – spiega – Nelle Marche l’offerta è gratuita per i bambini, per chi ha 65 anni e per i nati dal 1952 in poi, oltre che per tutte le persone che hanno specifiche condizioni di fragilità. L’obiettivo di questa campagna antipneumococcica è rafforzare l’adesione e rendere questa opportunità di prevenzione sempre più accessibile, soprattutto alle persone più vulnerabili”. Per Lupi “è indispensabile il coinvolgimento della medicina di base, quindi medici di famiglia e pediatri, e dei servizi sanitari. Però non basta informare: dobbiamo anche facilitare l’accesso alle vaccinazioni e raggiungere anche attivamente le persone più fragili. Da questo punto di vista possiamo concludere che la prevenzione è davvero efficace quando diventa una possibilità concreta e accessibile per tutti”.

L’iniziativa, sviluppata con l’agenzia creativa Bbdo Italy e approvata dal ministero della Salute, rientra nella campagna ‘Non puoi più aspettare’, dedicata alla prevenzione delle malattie da pneumococco. Secondo il Rapporto Istisan 26, nel 2023 in Italia le morti per polmonite sono state 15.450, il 96% tra gli over 65, mentre tra il 2010 e il 2019 la malattia ha causato quasi 2,5 milioni di ricoveri. Lo pneumococco si conferma il primo responsabile, con circa il 20% dei casi.

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