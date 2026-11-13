Pino Insegno: “Non mi pento delle mie amicizie politiche, ma ho una carriera di oltre 40 anni”

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Pino Insegno, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata di ‘Ciao Maschio’ in onda sabato alle ore 17 su Rai 1, torna sulle polemiche legate alle sue amicizie politiche, rivendica il proprio percorso professionale e racconta come ha vissuto le critiche ricevute negli ultimi anni. De Girolamo gli chiede se si sia mai pentito di essersi esposto pubblicamente sulle proprie amicizie politiche. La risposta dell’attore è chiara: “Io mi espongo sempre con rispetto dell’altra parte, nel senso che sportivamente sono della Lazio, lo sanno, ma non ho mai sputato su un’altra bandiera. Ho sempre avuto il rispetto delle altre bandiere. Non pensavo provocasse tutta questa onda il fatto di essere amico di una persona piuttosto che di un’altra”.

Insegno rivendica soprattutto il peso della propria storia professionale: “Vengo da una carriera lunga più di 40 anni”, sottolineando il dispiacere di vedere un percorso così lungo associato alle proprie amicizie personali. Il conduttore si sofferma poi sul rapporto con le critiche e con il giudizio pubblico, rivelando una scelta radicale: aver abbandonato completamente i social network da sette anni. “A me non piacciono i social, per esempio io non li ho. Da sette anni ho deciso di eliminarli per un motivo semplice: preferisco che un amico, una persona che mi conosce, mi critichi e mi dica i motivi e io posso crescerci dentro, che leggere gratuitamente persone che offendono la tua famiglia”. E aggiunge: “Mi dispiace quando le persone giudicano prima di conoscere, prima di sapere realmente che cosa c’è dietro quella persona, che attore, che cantante o personaggi”.

Nel corso dell’intervista emerge anche un aspetto più personale, legato al rapporto con la moglie e alla sua carriera artistica. Alla domanda di De Girolamo se si sia mai sentito un ostacolo per la crescita professionale della consorte, Insegno ammette: “Sì, me l’ha fatto notare lei, è molto più complesso aiutare una persona molto vicina a te che magari una persona che conosci o che stimi per altri motivi”. Il riferimento è al rischio che il talento della moglie venga oscurato dall’essere identificata semplicemente come “la moglie di”. Insegno ne sottolinea invece le qualità artistiche, ricordando il suo lavoro come autrice e il contributo alla trasmissione radiofonica Viva Lumière su Rai Radio 2. Spazio infine al tema della puntata, le passioni e le follie d’amore che non conoscono età. Per Insegno non esiste un momento della vita in cui bisogna smettere di sorprendere la persona amata: “Le follie bisogna sempre farle, secondo me. Sempre”.

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