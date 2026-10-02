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Pino Daniele, la figlia Sofia gli dedica la tesi di laurea: “Custode dei miei sogni”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “A mio papà, custode dei miei sogni”. Inizia così la dedica di Sofia Daniele, figlia del cantautore Pino Daniele, nella sua tesi di laurea dedicata al papà, che lei stessa definisce “ispirazione di ogni mio traguardo”. 

A condividere le foto sui social di questo importante traguardo è stata la sorella maggiore, Sara Daniele, che sui social ha mostrato la sorella con la corona d’alloro, la tesi con la dedica e un selfie delle due sorelle abbracciate: “Fiera di te”, ha scritto a corredo del post.  

 

 

“Per sempre la mia più grande fortuna. Perché ‘la musica è una cosa seria’ e io, come mi hai insegnato, la custodirò con cura e amore”. Si legge nella parte conclusiva della dedica al cantautore napoletano, scomparso nel 2015. Sofia Daniele si è laureata in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma. 

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