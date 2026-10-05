Pinerolo, studente con disabilità ustionato con accendino da compagno di scuola

(Adnkronos) – I carabinieri stanno svolgendo accertamenti su una presunta aggressione che si sarebbe verificata la scorsa settimana in un istituto professionale di Pinerolo, Arturo Prever, dove uno studente 19enne, con disabilità, sarebbe stato avvicinato, al termine di una lezione, negli spogliatoi da un compagno di scuola, quest’ultimo minorenne, che gli avrebbe passato un accendino acceso sulle braccia provocandogli lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. A denunciare l’episodio ai carabinieri sarebbe stata la mamma della vittima che avrebbe presentato querela. Gli atti sono stati inviati alla procura dei minori di Torino.

“Sono molto avvilita che un episodio come questo sia successo nella mia scuola, sono episodi che non dovrebbero succedere mai da nessuna parte, ma in particolare in un istituto che ha fatto dell’inclusione la sua mission a 360 gradi tanto che noi abbiamo 200 allievi iscritti e frequentanti e riusciamo a portare tutti al successo formativo – ha sottolineato la dirigente scolastica, Roberta Martino, interpellata telefonicamente – mi sconvolge che un ragazzo possa manifestare sentimenti di questo genere in una scuola come la mia”.

La dirigente ha convocato un consiglio di classe straordinario il giorno successivo ai fatti, ma la riunione è stata aggiornata a questa settimana perché il presunto aggressore si è presentato senza genitori e quindi, essendo minorenne, c’era la necessità di tutelarlo. “Questo consiglio si pronuncerà per una sospensione superiore ai 15 giorni e quindi la questione passerà in mano al consiglio d’istituto – ha aggiunto la dirigente – questa è una scuola dove le sanzioni hanno sempre come obiettivo la rieducazione, quindi siamo per le sospensioni sociali in modo che i ragazzi che compiono gesti non consoni possano essere rieducati. Per questo caso, però, proporrò un’espulsione dall’istituto perché non può essere accettato un episodio del genere”, ha concluso.

“Quanto accaduto all’Istituto Prever di Pinerolo è un episodio gravissimo, che condanniamo con fermezza. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza allo studente vittima di questo gesto odioso e ignobile e alla sua famiglia. La violenza e la sopraffazione non possono trovare spazio nelle nostre scuole, tanto più quando colpiscono una fragilità”. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessora all’Istruzione Daniela Cameroni.

“Come Regione siamo impegnati da anni nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sostenendo progetti nelle scuole e lavorando insieme alle istituzioni e alle realtà del territorio. Continueremo su questa strada, rafforzando il nostro impegno – aggiungono – ma oggi vogliamo rivolgerci soprattutto ai ragazzi: gesti come questo non sono bravate e non vanno emulati. Quando un compagno viene deriso, umiliato o aggredito, scegliete di stare dalla sua parte. Aiutatelo, non voltatevi dall’altra parte. Anche questo significa avere coraggio”, concludono Cirio e Cameroni.

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