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Pieretti (Roma Capitale): “Con camper itinerante guidiamo giovani a uso Ai”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Novembre 2026
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“Metteremo in campo un progetto che parlerà ai ragazzi di intelligenza artificiale con un camper itinerante nei vari Comuni della Provincia. L’obiettivo è creare un dialogo e alimentare il confronto, così da capire insieme come i ragazzi percepiscono l’Ai e che cosa possiamo fare noi per aiutarli in un uso consapevole”. Lo spiega Alessia Pieretti, Consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale, in occasione degli Stati generali dell’educazione e della prevenzione, organizzati alla Camera dei Deputati su iniziativa dell’On. Enzo Amich. Nel corso dell’iniziativa è stato presentato il documentario “Oltre la medaglia” dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio giovanile.

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