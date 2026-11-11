Pier Silvio Berlusconi: “Né io né Marina scenderemo in politica”

(Adnkronos) – “Né io né Marina abbiamo intenzione di scendere in politica in maniera attiva”. Lo ha annunciato il group ceo e chairman di Mfe, Pier Silvio Berlusconi, in un incontro con la stampa a Cologno Monzese.

“Marina ha semplicemente parlato con persone avendo in mentre l’interesse di Forza Italia, che è uno dei più grandi lasciti di mio padre. Io e Marina siamo in sintonia assoluta, oltre la sintonia assoluta”, ha sottolineato. “Condividiamo l’interesse a tenere vivo ciò che mio padre ha creato”, ha concluso.

Nel corso del punto stampa, Berlusconi ha parlato a lungo anche di Mfe. “La Francia sarebbe il tassello che manca. C’è la convinzione che un’entrata in gioco di una rete francese in Mfe, possa fare bene per la Francia, per TF1 e anche per Mfe: oggi le dimensioni contano”, ha precisato. “Secondo noi, la strada del consolidamento è l’unica strada per i broadcaster generalisti commerciali”. E poi ancora: “A me personalmente fa molto male ma è la borsa, dipende dalle prospettive e oggi siamo in un momento di mercato iper complicato e futuro iper iper complicato”, ha affermato rispondendo a una domanda sull’andamento del titolo. “La borsa non vive tanto dell’oggi ma delle prospettive. Guardate cosa è successo anche solo a Netflix negli ultimi tempi: i mercati sono a dir poco stagnanti, l’editoria classica è messa sempre più in discussione a causa dei giganti del web, i giganti del web stessi soffrono e devono correre a rivedere i loro modelli di business”.

Infine, sul possibile ingresso del fratello Luigi nel prossimo cda di Banca Mediolanum ha detto: “Ne sarei felicissimo. Non penso che sia stata presa alcuna decisione, ma Luigi è un ragazzo d’oro, iper competente in ambito finanziario, quindi ne sarei felicissimo”.

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