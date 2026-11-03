Pichetto Fratin a Ecomondo: “Irap? Aumento tassazione agisce su utili e non su costi puri”

(Adnkronos) – “La manovra mette sul piatto quasi 14 miliardi tra 2026-28” per le misure destinate alla transizione energetica; molte di queste “avranno effetto nel ’28, partiranno anche già l’anno prima del ’27. Si tratta di misure importanti che riguardano il sistema produttivo sostanzialmente, l’efficientamento energetico”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo. “Alcune delle regole sono collaudate, altre sono attualmente da definire nelle procedure. Ma il sistema di controllo è abbastanza collaudato sul fronte elettrico e per quanto riguarda l’efficientamento energetico dobbiamo tenere conto anche di quelli che sono stati gli errori del passato, quali quelli del 90% del 110%”, aggiunge.

Sempre in tema di manovra, quanto all’intenzione di aumentare l’addizione Irap alle imprese energetiche e se c’è il rischio che questa maggiorazione ricada nelle bollette degli utenti finali, il ministro dice che “gran parte dei contratti sono già a prezzo fisso. Vorrei ricordare che l’aumento della tassazione fa leva rispetto agli utili e non rispetto ai costi puri. Poi c’è chiaramente il libero mercato e c’è sempre la possibilità di cambiare il gestore”.

Fronte decreto bollette e iter del decreto, Pichetto dice che “con l’attuazione del vecchio decreto Bollette si stanno definendo alcuni importanti elementi procedurali di ordine tecnico per una diminuzione, anche se non è enorme, del prezzo complessivo dell’energia elettrica”.

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