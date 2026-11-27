Pezzimenti (Luiss): “Suo valore è quello di portare dentro le aule il battito dell’attualità”

(Adnkronos) – “La formazione che un’università come la Luiss può offrire, che non si limita soltanto ad un’elevata preparazione accademica, ci rende capaci di essere cittadini consapevoli, con spirito critico e senso di responsabilità.” Così Giuliano Pezzimenti, rappresentante degli studenti in CdA, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2026-2027 dell’università Luiss Guido Carli, svoltasi nell’Aula Magna “Mario Arcelli” del Campus.

“La sfida principale è quella di coltivare queste virtù, di comprenderne la preziosità, per affrontare le sfide tecnologiche, climatiche, demografiche e finanziarie, per poter essere veramente i protagonisti del presente e immaginare il nostro futuro.”

Per Pezzimenti “dentro la Luiss si parla delle guerre in corso, si parla delle crisi climatiche, delle crisi finanziarie, dell’intelligenza artificiale. L’università di oggi ci dà l’opportunità di leggere il contesto odierno per poterlo interpretare e far sì che le strade che possiamo scegliere, per quanto incerte siano, le scegliamo con consapevolezza e senza paura di affrontare il domani.”

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